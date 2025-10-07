Sembravano due mondi inconciliabili, quello del calcio e quello del lusso. Invece negli ultimi anni abbiamo visto collaborazioni inedite e sorprendenti: top model con maglie da tifosi, star in tribuna, collezioni che strizzano l’occhio alla ‘ soccer culture ‘, la cultura calcistica. Dalle Maison che vestono i calciatori, fino ai direttori creativi dei club: è la moda che insegue il calcio o il calcio che si sta rifacendo “il look?” Armani, Fendi e co: anche i brand scendono in campo. In campo e fuori dal campo, sempre più spesso sono i grandi marchi del lusso a vestire i calciatori. Tra le collaborazioni più interessanti degli ultimi anni, per esempio, ci sono quelle di Off-White e il Milan, tra Canali e l’Inter, Zegna e il Real Madrid, Dior e il Paris Saint-Germain (per il formalwear) e Fendi e l’ A. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Armani veste la Juventus, Brioni il Como, e molti club chiamano esperti d'immagine per "rifarsi il look": come stanno cambiano le squadre.