Ari Aster | Le reazioni a Beau ha paura e Eddington sono state devastanti
Il regista di Midsommar e Hereditary ha commentato le aspre critiche ricevute per i suoi due ultimi film usciti nelle sale cinematografiche. Dopo l'enorme successo di Midsommar, la carriera di Ari Aster ha preso una piega per certi versi inaspettata e per altri piuttosto prevedibile. Aster è un regista audace e anche per questo motivo si è creata una certa divisione nella critica e nel pubblico. In particolare, Beau ha paura e Eddington non hanno convinto la maggior parte di stampa e fan, e il regista si è soffermato sulla reazione ai suoi ultimi film ospite della roudtable di Rebecca Miller. Ari Aster commenta le reazioni ai suoi ultimi film e il legame con Martin Scorsese La roundtable si intitolava Mr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
