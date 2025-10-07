Argentina dopo due anni la rivoluzione di Milei sta implodendo | peso in caduta libera e riserve valutarie in calo

Tagli senza freni alla spesa pubblica, crisi valutaria e nuovi prestiti, prezzi dei servizi alle stelle: a meno di un mese dalle elezioni di medio termine l’Argentina del presidente Javier Milei appare tutt’altro che un Paese sulla via della ripresa. E l’indice Emerging Market Bonds di J.P. Morgan, che misura il rendimento dei titoli di debito sovrano in valuta estera, ha registrato pochi giorni fa una nuova impennata, superando i 1.200 punti, il valore più alto dell’anno, alimentando nuovi timori sulla tenuta del Paese. A due anni dall’ingresso di Milei nella Casa Rosada, la rivoluzione anarco capitalista si sta rivelando fallimentare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Argentina, dopo due anni la rivoluzione di Milei sta implodendo: peso in caduta libera e riserve valutarie in calo

