di Luca Amorosi Archiviata la vittoria di Rimini, l’ ha già iniziato a preparare l’appuntamento di venerdì al Comunale contro il Gubbio. I giorni che separano gli amaranto dalla nona giornata di campionato saranno più delicati del solito. Per la prima volta, infatti, la squadra di Bucchi si è ritrovata, già contro i romagnoli, con una serie di defezioni che hanno costretto il tecnico a cambiare qualcosa nell’undici titolare e che ha tolto alternative in determinati ruoli. Basti pensare che Perrotta ha esordito da titolare nei professionisti in un ruolo non suo, quello di terzino destro, viste le assenze in contemporanea di Renzi e De Col. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo tra recuperi e nuove incognite. Mawuli c’è, attacco da inventare