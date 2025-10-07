Arezzo 25-28 novembre | vent’anni di Forum Risk Management

Vent’anni di confronto e proposte: dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo Fiere e Congressi ospita il Forum Risk Management, appuntamento che richiama istituzioni, imprese, università e operatori sanitari. Attesi oltre 15mila professionisti, con l’obiettivo di trasformare analisi e idee in azioni concrete per una sanità più vicina alle persone. Un appuntamento che peserà sulle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

