Arezzo 25-28 novembre | vent’anni di Forum Risk Management
Vent’anni di confronto e proposte: dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo Fiere e Congressi ospita il Forum Risk Management, appuntamento che richiama istituzioni, imprese, università e operatori sanitari. Attesi oltre 15mila professionisti, con l’obiettivo di trasformare analisi e idee in azioni concrete per una sanità più vicina alle persone. Un appuntamento che peserà sulle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: arezzo - novembre
Arezzo, debutto contro la nepromossa Forlì. Il 9 novembre derby a Perugia
Tempo d’estate, tempo di festival. Dopo la tappa arlesiana di cui abbiamo scritto, l’appuntamento con la fotografia si sposta a Cortona, in provincia di Arezzo. Ogni anno questa manifestazione - da luglio a novembre - anima il borgo toscano chiamando a raccolta la comunità fotografica per un programma espositivo interessante e variegato. Giunto alla 15a edizione, l'evento è l'occasione per una riflessione estiva sull'offerta espositiva e sul pubblico a cui è rivolta. A Cortona, Arezzo, fino al 2 novembre prossimo
Cittadella del Gusto 2025 a inizio novembre ad Arezzo: le anticipazioni
*Il Natale è nell’aria… e ad Arezzo è pura magia!* Il 30 novembre vivi con noi una giornata speciale tra mercatini, luci e atmosfera fiabesca nel cuore della Toscana! Lasciati trasportare nel magico Villaggio Tirolese di Piazza Grande, tra casette in legno, - facebook.com Vai su Facebook
Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospita la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità http://dlvr.it/TNSsl1 ? #ForumRiskManagement - X Vai su X
Forum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre - Il Forum Risk management compie 20 anni e dà appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 28 novembre ad oltre 15mila professionisti, ... Si legge su msn.com
Dal 25 al 28 novembre 2025 Arezzo ospita la ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità - 200 relatori per discutere temi di governance, ricerca, innovazione e politiche sanitarie, con l'intento di elaborare raccomandazioni da sottoporre a Parlamento, Governo e Regioni ... Secondo lanazione.it