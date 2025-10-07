Area pubblica occupata illegalmente da scarti di lavoro e rifiuti torna a disposizione del comune dopo l’intervento dei carabinieri forestali
Arezzo, 7 ottobre 2025 – Area pubblica occupata illegalmente da scarti di lavoro e rifiuti, torna a disposizione del comune di Bibbiena dopo l’intervento dei carabinieri forestali Un'area di proprietà comunale, situata nel paese di Soci, torna a disposizione della comunità, dopo il sequestro e quindi la denuncia eseguiti dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Bibbiena, a seguito del rilevamento dell’abbandono illecito di materiali di lavoro in uno spazio pubblico. Un imprenditore è stato denunciato per reati legati alla corretta gestione di materiali e occupazione senza alcuna autorizzazione, di un parcheggio di proprietà comunale situato in via 8 Marzo a Soci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
