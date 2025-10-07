Arduino vende l’azienda italiana cede all’offerta di Qualcomm | i dettagli dell'accordo

Qualcomm è una Big Tech, tra le 100 aziende con la capitalizzazione più alta sul mercato. Ha acquisito Arduino, l'azienda nata in Italia nel 2005 che produce schede elettroniche utilizzate da milioni di utenti per imparare a programmare. Il primo prodotto lanciato dall'acquisizione è Arduino Uno Q. 🔗 Leggi su Fanpage.it

