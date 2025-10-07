Arduino entra nel mondo Qualcomm per portare l' intelligenza artificiale in milioni di dispositivi

Il colosso americano dei chip acquisisce l'azienda italiana nata a Ivrea, simbolo del movimento maker mondiale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Arduino entra nel mondo Qualcomm, per portare l'intelligenza artificiale in milioni di dispositivi

Qualcomm acquisisce Arduino e lancia UNO Q, la scheda con AI e Linux integrati - Qualcomm ha annunciato un accordo per l'acquisizione di Arduino, aprendo una collaborazione che unisce la piattaforma open source più diffusa al mondo con le tecnologie avanzate per il calcolo, la con ... Scrive msn.com

Qualcomm compra Arduino e subito si vedono i frutti: arriva Arduino Uno Q - Grazie al processore Snapdragon, il nuovo Arduino Uno Q è in grado di eseguire modelli di intelligenza artificiale sull'edge. edge9.hwupgrade.it scrive