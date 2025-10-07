Qualcomm ha annunciato di aver acquisito Arduino, azienda italiana no-profit fondata venti anni fa a Ivrea, società che produce hardware e software per lo sviluppo di prototipi di robot e altri gadget elettronici.Qualcomm, con sede a San Diego, è un importante fornitore di chip per telefoni cellulari, ma si sta espandendo in altri settori come veicoli connessi, auricolari wireless, computer portatili e macchine industriali. L’amministratore delegato di Arduino, Fabio Volante, ha detto al Sole 24 Ore: “L’acquisizione ci farà evolvere dal punto di vista tecnologico per il nostro progetto di crescita nella parte più industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arduino è stata comprata dall’americana Qualcomm: il ‘salto di scala’ nell’Ai dell’azienda nata a Ivrea 20 anni fa