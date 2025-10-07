Arda Guler che feeling con Xabi Alonso! Il talento turco domina la Liga e incanta il mondo Le statistiche lo pongono al vertice in molte classifiche il Real Madrid ha un nuovo campione

Arda Guler ha un grande feeling con Xabi Alonso. Una grande intesa per il Real Madrid Arda Güler si è rapidamente affermato come la vera novità del Real Madrid di Xabi Alonso. Inizialmente, il tecnico lo aveva arretrato nella fase di costruzione del gioco, al fianco di Tchouaméni. Ora, però, lo ha “liberato”, avvicinandolo alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

