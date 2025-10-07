Arbitra livornese di Federkombat derubata durante un corso a Roma | Hanno sfondato i vetri del furgone e preso tutto
Le hanno sfondato i vetri del furgone rubandole tutto quello che vi era all'interno: dalle valigie con i vestiti fino alle borse con le chiavi di casa e gli effetti personali. Il tutto, come racconta RomaToday, in pieno giorno e senza che nessuno abbia visto nulla, neppure le telecamere di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: arbitra - livornese
Superando in finale la Firenze dell'altro livornese Stefano Corsini, Marco Pistolesi e la sua squadra Le Mura Spring Lucca si aggiudicano la Coppa Toscana di serie B femminile. Insieme al coach vince anche un'altra labronica doc: l'ex capitana Jolly Sara C Vai su Facebook