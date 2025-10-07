Ara Pacis Evolutio racconta 120 anni di opere che cambiano le città

Roma accoglie dal 7 ottobre al 9 novembre un racconto immersivo lungo 120 anni: all'Ara Pacis prende vita "Evolutio", la mostra multimediale firmata Webuild che mette al centro infrastrutture e persone, memoria e futuro, con un linguaggio visivo capace di parlare a tutti. Un viaggio immersivo che parla di identità Entrare in "Evolutio" significa attraversare .

