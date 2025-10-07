Apre un nuovo store di detersivi ecologici taglio del nastro col sindaco
Apre un nuovo store Soap Sapone in viale Roma a Forlì, secondo punto vendita di una start up forlivese che unisce tecnologia e sostenibilità nel settore della detergenza ecologica. Sabato si è tenuta l'inaugurazione. Nel corso della cerimonia è intervenuto il sindaco Gian Luca Zattini. La nuova. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
