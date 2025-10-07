Apre la prima Agenzia dell’abitare Più facile vendere o trovare casa
È la prima della provincia di Varese e nasce per unire le forze di un territorio di 97mila abitanti con un obiettivo: rispondere alle esigenze abitative di quella fascia di popolazione che spesso resta ai margini, troppo fragile per il mercato privato e fuori dai criteri dell’edilizia pubblica. L’Agenzia dell’Abitare del Saronnese, inaugurata in via San Giuseppe 107, è il frutto di una rete che mette insieme i sei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese (Saronno, Caronno, Origgio, Gerenzano, Cislago e Uboldo) e la cooperativa La Cordata, soggetto gestore del progetto. La sede, accogliente e curata nei dettagli, è ospitata nei locali messi a disposizione da Auser Saronno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
