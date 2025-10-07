Apre a Londra la mostra dell’artista aretino parigino Faust Cardinali Il Tesoro della Regina Elisabetta
Arezzo, 7 ottobe 2025 – Apre a Londra la mostra dell’artista aretino parigino Faust Cardinali dal 16 ottobre al 14 novembre arriva alla Elisabetta Cipriani Gallery, Il Tesoro della Regina Elisabetta è un concetto di parure totale per il corpo e per lo spirito di una nuova regina. Una regina del Futuro, autonoma e libera. Una regina che porta in sé la luce e le ombre del mondo. Il prezioso e il povero convivono nello stesso corpo: il pane carbonizzato della collana-– scheletro con l’argento e i diamanti mostra il mondo tale e quale, nessun materiale esclude l’altro. Tutti i metalli mostrano la tensione tra bellezza e una certa aggressività del gioiello che può trasformarsi in arma da difesa, come accade, ad esempio, con la Cavigliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Borsa: Europa apre contrastata, Parigi -0,03%, Londra +0,1%
