Appuntamento in Piazza con Niram Ferretti
Niram Ferretti è l'autore del libro "Maledetto Israele! La crociata contro lo Stato ebraico". La guerra che Israele ha intrapreso a Gaza, come risposta all’eccidio perpetrato da Hamas nel sud del Paese il 7 ottobre 2023, ha scatenato progressivamente, nell’arco degli ormai due anni del suo svolgimento, la più furente e ossessiva criminalizzazione nei confronti di uno Stato di cui si abbia memoria nella storia contemporanea. 🔗 Leggi su Laverita.info
A proposito di Shalom - Conversazione di Ruben Della Rocca con Niram Ferretti - 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 A che punto è la notte, rubrica di economia a cura di Roberto Sommella 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di Francesco De Leo 07:30 ... Lo riporta radioradicale.it
Appuntamento in Piazza con Ruben Della Rocca - Le bugie dell’Onu su Israele e le incredibili dichiarazioni di Giuseppe Conte che chiede «agli amici ebrei di dissociarsi da Israle». Da panorama.it