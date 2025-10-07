Appuntamento con Rumore Bim Festival il contest con migliaia di iscritti da tutta Italia per i nuovi talenti di domani

Riminitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, l’innovativo contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di domani, dedicato all’indimenticabile e irraggiungibile regina della TV, Raffaella Carrà, artista che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appuntamento - rumore

Facciamo rumore per Gaza, appuntamento a Pieve di Soligo

appuntamento rumore bim festival“Rumore BIM Festival”, dal 10 al 12 ottobre a Bellaria finale del contest dedicato a Raffaella Carrà - Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione ... Come scrive lopinionista.it

A Napoli le semifinali di Rumore Bim Festival - Sarà la monumentale chiesa di San Potito a pochi passi dal Museo Archeologico di Napoli, ad ospitare nei giorni venerdì 26 e sabato 27 settembre, a partire ... Riporta napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Rumore Bim Festival