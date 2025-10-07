Appuntamento bis con Arcipelago del Suono tra workshop e concerti
Prosegue la rassegna "Arcipelago di Suono" con nuovi emozionanti appuntamenti in dialogo con la luce del crepuscolo, in un incontro dove gesto artistico e paesaggio si fondono.Per il prossimo fine settimana sono due gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare che proseguirà fino all'8.
Bioblitz a Mola! Sabato 4 ottobre Ritrovo alle 10:00 presso l'Aula VerdeBlu Un appuntamento speciale dedicato alla scoperta e alla tutela della natura! Insieme a Legambiente Arcipelago Toscano e agli esperti della World Biodiversity Association, i pa
Appuntamento (bis) con "Arcipelago del Suono", tra workshop e concerti - 18:00) e si prosegue domenica 12 ottobre (ore 18:00) con un concerto site specific in prima nazionale ...
Debutta il 'Suono del tempo' - Quattro appuntamenti, quattro occasioni per celebrare grande musica e territorio, nell'ambito de 'Il Suono del Tempo', progetto a cura dell'associazione César Franck, realizzato con il contributo di ...