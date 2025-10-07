Approvato il bilancio 2024 di Amat si chiude con un utile di 9,3 milioni
Via libera al bilancio 2024 dell'Amat. l'azienda di trasporto pubblico presieduta da Giuseppe Mistretta, che ha come socio unico il Comune. Ad annunciarlo sono il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore al Bilancio e alle Partecipate Brigida Alaimo.“Il risultato economico raggiunto da Amat per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, Lagalla e Alaimo: “Amat, segnale chiaro di risanamento” - PALERMO – “Il risultato economico raggiunto da Amat per l’anno 2024 rappresenta un segnale chiaro di risanamento, stabilizzazione e rilancio di una delle partecipate strategiche della nostra città. Si legge su livesicilia.it
Palermo, dalla Giunta ok al bilancio consolidato: rendiconto 2024 in attivo di 117 milioni - La Giunta approva il bilancio consolidato 2024 al Comune di Palermo. Secondo ilsicilia.it