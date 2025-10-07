Approvati in Veneto dodici nuovi Distretti del Commercio | quattro sono padovani
«I nostri distretti del commercio sono la strategia per rivitalizzare centri urbani e piazze su cui abbiamo puntato per rilanciare il commercio al dettaglio. Il nostro si è rivelato un modello vincente perché aggrega piccole e medie imprese in progetti che mirano ad aumentarne attrattività e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: approvati - veneto
Progetto PROG-916 POLIS Piano Obiettivo Lavoro e Integrazione Sociale per i cittadini di Paesi terzi in Veneto. Con DDR n.78 del 12/09/2025 sono stati approvati il bando e la modulistica per la presentazione di domande di finanziamento da parte delle scuol - facebook.com Vai su Facebook
Approvati Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti per lo sviluppo delle competenze in materia di storia e cultura del Veneto da realizzare nell'A.S - Formativo 2025-26. Domande entro il 14 novembre 2025. Provvedimento e modulistica su ur - X Vai su X
Scuola, in Veneto immessi in ruolo 4.020 nuovi insegnanti - 020 insegnanti, di cui 950 di sostegno, 990 figure del personale Ata, di cui 109 per l'amministrazione (Dsga), 491 insegnanti di ... Da ansa.it