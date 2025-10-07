Approvata l' immunità | l' esultanza di Ilaria Salis

Subito dopo il voto che ha difeso l'immunità, i colleghi di Ilaria Salis si sono stretti attorno a lei per abbracciarla all'Europarlamento riunito in seduta plenaria. Scene di esultanza anche in tutto il campo del centrosinistra. Un eurodeputato ungherese si è lamentato del malfunzionamento di una scheda di voto e ha chiesto di ripetere il voto, ma la presidente Roberta Metsola ha respinto la richiesta. Il Parlamento europeo ha così deciso di difendere l'immunità dell'europarlamentare di Avs respingendo la richiesta di revoca delle autorità ungheresi per un voto di scarto. Su 628 votanti, hanno votato a favore 306, contro 305 e 17 astenuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

