Per un solo voto. La plenaria del Parlamento europeo, riunita oggi 7 ottobre, a Strasburgo, ha approvato a scrutinio segreto la richiesta di immunità per l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis. Un voto combattuto fino all’ultimo: la decisione è passata per un solo voto di scarto, con 306 favorevoli, 305 contrari e 17 astenuti, mentre un centinaio di eurodeputati erano assenti. All’uscita dall’aula, Salis ha accolto il risultato con emozione e parole di soddisfazione: «Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Approvata dell’Eurocamera l’immunità ad Ilaria Salis