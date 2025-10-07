Approvata dell’Eurocamera l’immunità ad Ilaria Salis
Per un solo voto. La plenaria del Parlamento europeo, riunita oggi 7 ottobre, a Strasburgo, ha approvato a scrutinio segreto la richiesta di immunità per l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis. Un voto combattuto fino all’ultimo: la decisione è passata per un solo voto di scarto, con 306 favorevoli, 305 contrari e 17 astenuti, mentre un centinaio di eurodeputati erano assenti. All’uscita dall’aula, Salis ha accolto il risultato con emozione e parole di soddisfazione: «Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Eurocamera, approvata l’immunità a Ilaria Salis
L'Eurocamera approva l'immunità a Ilaria Salis +++ La plenaria ha votato a scrutinio segreto (ANSA) - STRASBURGO, 07 OTT - La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis.
