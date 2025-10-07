Applausi ai bersaglieri e alla fanfara per il raduno provinciale a Tirano
Il veterano è il fiorista morbegnese Roberto Salvi, il più giovane è Giacomo Zugnoni, 13 anni - neppure i 14 che servirebbero - ma è "figlio d’arte" ed è fiero di seguire papà Giuseppe in uscite come quelle del fine settimana a Tirano che quest’anno ha ospitato il raduno dei Bersaglieri della provincia. Per tutti loro va in archivio una due giorni - il Concerto della Fanfara Bersaglieri di Morbegno sabato sera sotto i portici di Piazza Cavour e l’intensa domenica, iniziata con la sfilata lungo viale Italia da Madonna di Tirano a piazza Marinoni – davvero trionfale. "Tempo bello, accoglienza magnifica – commenta Serse Barini, presidente dei Bersaglieri della provincia – è stato un onore avere accanto al sindaco della cittadina che ci ha ospitato, Stefania Stoppani, il presidente regionale Francesco Garanzini, il consigliere nazionale Agostino Fiore e il “nostro“ sindaco Patrizio Del Nero". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
