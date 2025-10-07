Appia Day 2025 Calvi protagonista con un suggestivo ‘viaggio nel tempo’

Tempo di lettura: 3 minuti Anche Calvi è stata tra i protagonisti dell’edizione 2025 dell’Appia Day, la grande manifestazione nazionale che nei giorni 4 e 5 ottobre ha unito idealmente le quattro regioni attraversate dalla Regina Viarum – Lazio, Campania, Basilicata e Puglia – in un unico filo di memoria, cultura e identità. Il Sannio ha avuto un ruolo di primo piano grazie all’ottimo lavoro di Confindustria Benevento – Sezione Turismo, che con un costante contatto con l’organizzazione nazionale ha saputo valorizzare il territorio, portandolo al centro dell’attenzione del pubblico e dei media. Una vera e propria festa della storia e della cultura, dove il Comune di Calvi si è distinto con tre eventi ufficialmente inseriti nel programma nazionale: La Colazione Appiana Organizzata con la collaborazione della Coldiretti di Benevento, ha offerto ai partecipanti un suggestivo “viaggio nel tempo” attraverso la degustazione di cibi ispirati all’antica Roma, accompagnati da musica antica e letture di versi dedicati alla Regina Viarum. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

