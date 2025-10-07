Appia Day 2025 Calvi protagonista con un suggestivo ‘viaggio nel tempo’

Tempo di lettura: 3 minuti Anche Calvi è stata tra i protagonisti dell’edizione 2025 dell’Appia Day, la grande manifestazione nazionale che nei giorni 4 e 5 ottobre ha unito idealmente le quattro regioni attraversate dalla Regina Viarum – Lazio, Campania, Basilicata e Puglia – in un unico filo di memoria, cultura e identità. Il Sannio ha avuto un ruolo di primo piano grazie all’ottimo lavoro di Confindustria Benevento – Sezione Turismo, che con un costante contatto con l’organizzazione nazionale ha saputo valorizzare il territorio, portandolo al centro dell’attenzione del pubblico e dei media. Una vera e propria festa della storia e della cultura, dove il Comune di Calvi si è distinto con tre eventi ufficialmente inseriti nel programma nazionale: La Colazione Appiana Organizzata con la collaborazione della Coldiretti di Benevento, ha offerto ai partecipanti un suggestivoviaggio nel tempo” attraverso la degustazione di cibi ispirati all’antica Roma, accompagnati da musica antica e letture di versi dedicati alla Regina Viarum. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

