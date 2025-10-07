Appello mondiale all' Onu per fissare limiti alla IA prof Unipi fra i 200 promotori

Pisatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dino Pedreschi, docente del dipartimento di Informatica all'Università di Pisa e pioniere della data science in Europa, è tra i firmatari promotori di 'Red Lines on AI', l'appello globale che chiede alla comunità internazionale un accordo vincolante sui limiti all'uso dell'intelligenza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appello - mondiale

Guerra mondiale, l’appello di Papa Leone fa tremare il mondo

Meloni all’Onu: attacco a Russia e Israele, appello per un nuovo ordine mondiale

"Catastrofe sanitaria a Gaza": parte da Padova l'appello alla comunità medica mondiale

appello mondiale onu fissareFrancesca Albanese e altri 7 esperti Onu firmano un appello a Fifa e Uefa: “Sospendere Israele dagli eventi calcistici” - La richiesta sottolinea il ruolo degli organismi sportivi di fronte alle "gravi violazioni dei diritti umani". Segnala ilfattoquotidiano.it

Giornata mondiale dell’Ambiente, la plastica invade ancora gli ecosistemi. Su 410 tonnellate prodotte solo il 9% viene riciclato - In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, dedicata quest’anno alla lotta all’inquinamento da plastica, l’Onu e il suo Programma ambientale (Unep) rilanciano l’appello all’azione. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Appello Mondiale Onu Fissare