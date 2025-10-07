Un messaggio chiaro e diretto rivolto ad Antonio Conte: il quotidiano solleva un punto che sta facendo molto discutere. Il Napoli c’è. È tornato lì sopra, in cima, a guardare tutti dalla vetta della montagna. Il primo posto, condiviso con la Roma, resta nelle sue mani ed è riuscito ad allungare, seppur di soli due punti, sul Milan. Gli azzurri, però, naturalmente hanno dovuto prima portare i tre punti a casa contro il Genoa, in una sfida strana, divisa in tanti momenti. Dal gol dello svantaggio che aveva gelato il Maradona, passando per la gioia della rimonta, fino ad arrivare al conteggio degli infortunati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Appello a Conte: “Il conteggio è già impietoso”, cosa sta succedendo