Appalti e camorra il pentito inguaia l' imprenditore | Nulla osta da Zagaria in cambio di una percentuale

"Nel 2004 iniziai a lavorare per Antonio Piccolo. I lavori per l'interramento dei tubi del gas per sette comuni dell'agroaversano si svolsero fine 2006, 2007. La ditta di Iorio come le altre che poi erano quasi sempre le stesse ci fornì il calcestruzzo. A volte mandavamo noi i camion a caricare.

