Aperte le candidature per 530 borse del progetto Fertility | al via la prima fase del piano di inclusione sociale

Messinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte la corsa alle 530 Borse d’Inclusione Sociale del progettoFertility”, promosso dal Comune di Messina e dalla Messina Social City. Da oggi, martedì 7 ottobre, infatti, sarà attiva la piattaforma online per presentare le candidature: un’occasione concreta per chi vuole mettersi in gioco e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aperte - candidature

Premio Rapallo BPER Banca 2025: aperte le candidature al prestigioso concorso letterario per scrittrici italiane

Comitati di quartiere, pubblicato l’avviso: candidature aperte fino a settembre

Sportello autismo Valle d’Aosta: candidature aperte ai docenti. Scadenza 29 agosto

Auto: Unrae, ancora aperte candidature per borse di studio - Restano poche settimane per partecipare al bando Borse di Studio Unrae, rivolto agli studenti laureati nel periodo tra il primo ottobre 2021 e il 31 luglio 2022 con una tesi di laurea in marketing ... Scrive ansa.it

Ancora aperte le candidature per le Borse di Studio UNRAE. - Dal 2000 premiate 186 tesi di laurea in marketing automobilistico Restano poche settimane per partecipare al bando Borse di Studio UNRAE, rivolto agli studenti laureati nel periodo 1° ottobre 2021- Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aperte Candidature 530 Borse