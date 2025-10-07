Aperte le candidature per 530 borse del progetto Fertility | al via la prima fase del piano di inclusione sociale
Parte la corsa alle 530 Borse d’Inclusione Sociale del progetto “Fertility”, promosso dal Comune di Messina e dalla Messina Social City. Da oggi, martedì 7 ottobre, infatti, sarà attiva la piattaforma online per presentare le candidature: un’occasione concreta per chi vuole mettersi in gioco e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
