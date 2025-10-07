‘Aperitivo a Campolieto’ | storia enogastronomia musica e solidarietà alle pendici del Vesuvio
Sapori, suoni e solidarietà nel cuore del Vesuvio. Un viaggio nella storia, nel gusto, negli odori e nei sapori della nostra terra, nella splendida cornice di Villa Campolieto. ‘Aperitivo a Campolieto’ è l’appuntamento che si terrà sabato 11 ottobre (18.00-1.00), che verrà guidato da esperti sommelier e dalle sonorità jazz, pop e soul di Nick The Nightfly 5tet, che ha suonato nei più importanti club e festival italiani, collaborando con artisti del calibro di Andrea Bocelli. A seguire dj set affidato a Irene Ferrara. Un quadro intessuto dal divertimento ma anche dall’inclusione, grazie alla partnership con la cooperativa ‘Un fiore per la vita’, che realizzerà un buffet preparato da giovani con disabilità, che offrirà momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutti i presenti, lungo il solco della solidarietà. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
