Anziano scomparso ritrovato dopo una notte all' aperto e 12 ore di ricerche | sta bene

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dell?uomo di 80 anni scomparso nella tarda serata di ieri nelle campagne di Altamura (Bari). L?anziano, che si era allontanato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

