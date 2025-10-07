Anziani raggirati con la tecnica svuota-conti dello spoofing | quando i truffatori si fingono operatori delle banche

Lanciavano l’esca tramite messaggi di finti addebiti di pagamento e, nelle vesti di sedicenti operatori di banca, chiamavano gli anziani e si facevano dare i numeri di carte e pin. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato 11 persone accusate di associazione per. 🔗 Leggi su Today.it

