Anziana in bici investita da un furgone grave
Cenate Sotto. Una donna di 70 anni è stata investita da un furgone martedì pomeriggio, 7 ottobre, lungo la strada provinciale 69 a Cenate Sotto, dove è atterrato l’elisoccorso: l’anziana è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, con un grave trauma alla gamba. Sotto choc il conducente 28enne del furgone. Sul posto anche l’ambulanza, l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: anziana - bici
Pesaro, anziana in bicicletta travolta da un camion: è grave, arriva l'eliambulanza - facebook.com Vai su Facebook
Motonormatività a Trieste: il sindaco che rimprovera la persona anziana uccisa sul passaggio pedonale https://benzinazero.wordpress.com/2025/05/01/motonormativita-a-trieste-il-sindaco-che-colpevolizza-la-persona-anziana-uccisa-sul-passaggio-pedonale/ - X Vai su X
Anziana investita in bici in viale Dante, trasportata a Parma in gravi condizioni - Incidente nella mattinata del 23 settembre in viale Dante a Piacenza, dove un'anziana ciclista di 82 anni è stata investita da un furgone per ragioni da ... Da piacenzasera.it
È morto l’80enne di Passirano finito in bici contro un furgone - L’incidente martedì mattina, poi 36 ore di agonia e infine il gesto di generosità estrema con la donazione degli organi ... Riporta giornaledibrescia.it