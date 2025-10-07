anziana in bici investita da un furgone grave

Cenate Sotto. Una donna di 70 anni è stata investita da un furgone martedì pomeriggio, 7 ottobre, lungo la strada provinciale 69 a Cenate Sotto, dove è atterrato l’elisoccorso: l’anziana è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, con un grave trauma alla gamba. Sotto choc il conducente 28enne del furgone. Sul posto anche l’ambulanza, l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

