Antonio si esalta in Svizzera Il nemico più ostico è il freddo Pollo arrosto patate e una telefonata durante la gara Tallarita corre per 48 ore e arriva secondo

Antonio Tallarita, l’insegnante siciliano che da tanti anni vive a Reggio, ha colto un eccellente secondo posto assoluto (e primo di categoria) nella 48 ore di Brugg, in Svizzera, gara valida per il campionato elvetico di ultramaratone. Tallarita (nella foto mentre mangia pollo e patate) ha percorso 308,8 chilometri, arrivando dietro il campione di Svizzera nella gara indicativa per i campionati del mondo che si svolgeranno a Cinisello Balsamo a marzo 2026. Essendo secondo in Italia, la convocazione in azzurro pare molto probabile. "Questa medaglia la dedico a Giuliano Mainini, della Biasola, che in questi anni mi ha sempre aiutato: grazie di cuore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

