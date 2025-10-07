Antonio Padellaro ospite del Corsaro ad Anghiari

Arezzo, 7 ottobre 2025 –  Continuano gli “A tu per tu” del Corsaro, appuntamenti a ingresso libero pensati e organizzati dalla Associazione culturale di promozione sociale nata due mesi fa a Pieve Santo Stefano. Dopo il successo della serata con Giovanni Minoli, maestro innovatore della televisione pubblica italiana, è la volta di uno scrittore e giornalista tra i più noti e apprezzati in Italia: Antonio Padellaro. A lui si deve anche la nascita de Il Fatto Quotidiano, oggi diretto da Marco Travaglio, un giornale che ha un'attenzione particolare alle inchieste giornalistiche e che rifiuta da sempre denari pubblici ma si autofinanzia, un unicum nel panorama della carta stampata nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

