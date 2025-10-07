Antonino?Bongiovanni eletto coordinatore regionale dell’Unione coltivatori italiani

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È con grande soddisfazione che l’Unione coltivatori italiani della Regione Siciliana annuncia l’elezione all’unanimità di Antonino Bongiovanni a coordinatore regionale Uci Sicilia. Il coordinamento regionale ha espresso con chiarezza e condivisione la volontà di puntare su una leadership giovane. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: antonino - bongiovanni

