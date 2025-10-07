Antonelli al bivio Mercedes chiara | il rischio è altissimo
La stagione di debutto in Formula Uno per Andrea Kimi Antonelli è stata davvero complicata: adesso non ci sono più dubbi. Andrea Kimi Antonelli ha vissuto una stagione davvero difficile al suo debutto assoluto in Formula Uno. Alla guida di una Mercedes, il pilota italiano ha mostrato alti e bassi, anche perché la sua auto non è stata assolutamente competitiva in ogni week end della stagione. Del resto, pure la stella di Stoccarda ha affrontato fino a questo momento un buon numero di difficoltà, quindi non è stata esattamente la situazione ideale per una giovane promessa che deve ancora sbocciare. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: antonelli - bivio
Concluse le seconde prove libere a Baku. È la Ferrari che comanda con Lewis Hamilton in 1:41.293, seguito dal compagno Charles Leclerc (+0.074) e George Russell (+0.477). In quarta posizione troviamo l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, in quinta posizion - facebook.com Vai su Facebook
La Mercedes annuncia la prima di Antonelli a Monza con una locandina in stile... Gazzetta - L'inconfondibile colore rosa delle nostre pagine fa da sfondo all'idea avuta dalla scuderia tedesca per annunciare l'esordio del bolognese nel GP di domenica prossima Si riparte da Monza. Si legge su gazzetta.it
Russell e Antonelli ancora insieme nel 2026 - Toto Wolff ha fugato ogni dubbio dopo il GP d’Olanda a Zandvoort: la Mercedes continuerà nel 2026 con la coppia George Russel - Lo riporta quattroruote.it