Antonelli al bivio Mercedes chiara | il rischio è altissimo

La stagione di debutto in Formula Uno per Andrea Kimi Antonelli è stata davvero complicata: adesso non ci sono più dubbi. Andrea Kimi Antonelli ha vissuto una stagione davvero difficile al suo debutto assoluto in Formula Uno. Alla guida di una Mercedes, il pilota italiano ha mostrato alti e bassi, anche perché la sua auto non è stata assolutamente competitiva in ogni week end della stagione. Del resto, pure la stella di Stoccarda ha affrontato fino a questo momento un buon numero di difficoltà, quindi non è stata esattamente la situazione ideale per una giovane promessa che deve ancora sbocciare. 🔗 Leggi su Sportface.it