Antonella Palmisano | La maternità? Ho deciso di aspettare Soffro quando la marcia non è considerata come altri sport | il sudore è lo stesso per tutti gli atleti

La medaglia d’argento nella 35 km di marcia ai mondiali di Tokyo, si racconta: dalle polemiche con la federazione al rapporto con il marito allenatore e all’idea di maternità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonella Palmisano: «La maternità? Ho deciso di aspettare. Soffro quando la marcia non è considerata come altri sport: il sudore è lo stesso per tutti gli atleti»

Antonella Palmisano: “Ho continuato per mamma e Maria Perez, mi mancava l’argento ai Mondiali”

Antonella Palmisano galattica: argento nella 35 km ai Mondiali. Prima medaglia italiana, Perez indomabile

Maria Perez in lacrime ad Antonella Palmisano: “L’oro è per te: non sono Campionessa Olimpica, ma ho un’amica sincera”

