anticipazioni e trama delle puntate di “la promessa” dal 13 al 19 ottobre. Le nuove puntate della soap spagnola La Promessa, in onda su Rete 4, continuano a coinvolgere il pubblico con sviluppi sorprendenti e colpi di scena. La programmazione prevede episodi in prima visione assoluta, disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Le repliche mattutine, trasmesse intorno alle 8:15, permettono di seguire le vicende dei personaggi principali, offrendo un quadro completo delle tensioni e delle relazioni che si intrecciano nel corso della settimana. andamento generale della settimana: trame e sviluppi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anticipazioni trame la promessa dal 13 al 19 ottobre