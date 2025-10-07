Anticiclone ci aspettano giorni di sole Ma non mancherà qualche nuvola
Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica L’espansione verso nordest dell’alta pressione proteggerà per tutta la settimana l’Europa occidentale e il Mediterraneo dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ci attendono pertanto alcuni giorni in prevalenza soleggiati, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola, per lo più innocua. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie anche nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di serenità del cielo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
