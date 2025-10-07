Il bel tempo è assoluto protagonista da Nord a Sud dell'Italia: dopo un avvio di ottobre molto freddo e instabile, l'anticiclone ha riportato stabilità e cieli sereni praticamente ovunque con una netta ripresa delle temperature massime mentre quelle notturne rimangono piuttosto frizzanti e in alcuni casi sotto le medie del periodo per una continua ventilazione settentrionale. L'alta pressione rimarrà protagonista ma attenzione ad alcune insidie nei prossimi giorni con l'arrivo di nubi e piogge. Chi prevarrà sull'Italia. " Dal vicino Atlantico avanza una cellula di alta pressione intenzionata a stabilirsi entro la giornata di venerdì sulle Isole Britanniche", spiegano gli esperti di 3BMeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anticiclone ancora protagonista: ecco quando tornerà il maltempo