Anteprima del Festival del Libro per Ragazzi | c' è Michela Marzano

Arezzo, 7 ottobre 2025 – Torna il Festival del Libro per Ragazzi, promosso dal Comune di Bibbiena in collaborazione con Mondadori Point di Poppi, che quest'anno allarga i suoi confini: di idee, di collaborazioni, di luoghi, coinvolgimenti e di eventi. La rassegna che quest'anno si svolgerà nelle due settimane dal 21 febbraio all'8 marzo, avrà un'anticipazione nei mesi di ottobre e novembre, grazie alle nuove collaborazioni con Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi e Prospettiva Casentino. Sasera alle ore 21 nella sede della Fondazione in via Bosco di Casina, 12 a Bibbiena, si terrà l'incontro con Michela Marzano che verrà moderata dal giornalista Massimo Orlandi.

