Antenucci il difficile matrimonio è già finito

Mirco Antenucci non è più il direttore sportivo della Spal. Il suo posto all'interno della società di via Copparo sarà occupato da Sandro Federico, che si è liberato dall'Union Clodiense ed è pronto a iniziare la nuova avventura. Ma andiamo con ordine. L'esperienza dell'ex capitano dietro la scrivania biancazzurra è durata appena un paio di mesi: il tempo di effettuare in fretta e furia la sessione estiva di mercato e assistere all'avvio di campionato zoppicante della squadra di Di Benedetto, che perde il proprio punto di riferimento dopo la prima vittoria davvero convincente.

