Ansu Fati era Yamal prima di Yamal E adesso è risorto

Gli esordi al Barcellona lo raccontavano come l'erede di Messi, poi sono arrivati gli infortuni, in serie, e un calvario che l'aveva fatto sparire. Ma è riapparso nel Principato di Monaco, e da lì si sta prendendo tutta la Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

