Ansu Fati era Yamal prima di Yamal E adesso è risorto
Gli esordi al Barcellona lo raccontavano come l'erede di Messi, poi sono arrivati gli infortuni, in serie, e un calvario che l'aveva fatto sparire. Ma è riapparso nel Principato di Monaco, e da lì si sta prendendo tutta la Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ansu - fati
FC 25 Obiettivo Live: Aggiornamento Mercato Precampionato! Sblocca Ansu Fati e Lily Yohannes!
Ansu Fati fa doppietta col Monaco e resta incredulo di fronte alla profezia di Pogba: “È vero o no?”
Ah indovinate chi è il miglior marcatore della Ligue1 oggi? Esattamente proprio lui, a pari merito con il nostro uomo Panichelli. Direttamente dal regno dei morti calcistici: Ansu Fati. Certo la panchina di Hütter non è solidissima, ma l’aria del Principato s - X Vai su X
ABU MAI BAN MAMAKI : Ansu Fati ? Lamine Yamal • Dukansu an ?aga darajarsu fiye da kima (overrated)tun suna shekaru 17. • Dukansu ana kiran su da “sabon Messi.” • Dukansu an ba su riga mai lamba 10. • Dukansu suna da ?wazo wajen tallata - facebook.com Vai su Facebook
Yamal, la 10 del Barcellona è ufficiale: erede di Messi, dimenticando Ansu Fati - Per festeggiare l'evento il club catalano ha organizzato un appuntamento celebrativo per l'attaccante spagnolo, che ha compiuto 18 anni domenica ... Si legge su tuttosport.com
Yamal finge di essere infortunato per far entrare Ansu Fati: non giocava da oltre tre mesi - Il Barcellona ha già un piede in semifinale di Champions League dopo la partita strepitosa contro il Borussia Dortmund. Segnala fanpage.it