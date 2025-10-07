annunciato il primo viaggio di papa leone

AGI - Accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese, Papa Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a Iznik in occasione del 1700esimo anniversario del Primo Concilio di Nicea. Successivamente, rispondendo all'invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Libano, il Pontefice si recherà in viaggio apostolico nel Paese dal 30 novembre al 2 dicembre. Il programma del viaggio sarà reso noto a suo tempo. Lo dichiara il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Per il suo primo viaggio apostolico, Leone raccoglie quindi l'eredità di Papa Francesco che desiderava celebrare l'importante anniversario del primo Concilio della storia insieme a vescovi e patriarchi nello stesso luogo dell'assise, oggi chiamato Iznik, a 130 chilometri da Istanbul. 🔗 Leggi su Agi.it

