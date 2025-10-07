Anniversario 7 ottobre Razzo dalla Striscia verso Netiv HaAsara Oggi riprendono i negoziati in Egitto Netanyahu | Vogliamo la vittoria totale
Roma, 7 ottobre – A due anni dall’ attacco terroristico del 7 ottobre, stamattina dal nord della Striscia è partito un razzo verso Netiv HaAsara, una delle comunità israeliane teatro della strage del 2023. Al momento non risultano feriti. È in corso una protesta davanti alle case dei ministri israeliani per ricordare la stage del 7 ottobre: i manifestanti chiedono l’ accordo sugli ostaggi e la fine del conflitto a Gaza. Oggi riprendono i colloqui di pace in Egitto: stanotte si è conclusa la prima tornata in modo “positivo” ed è stata definita la tabella di marcia delle trattative in corso. Ma la delegazione di Hamas avrebbe spiegato ai mediatori che i continui bombardamenti su Gaza rappresentano una sfida per il rilascio dei prigionieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Israele: "I residenti di Gaza City evacuati entro il 7 ottobre" (data del secondo anniversario del massacro di Hamas)
Tra anniversario del 7 ottobre e pressioni internazionali: trattative in salita tra Israele e Hamas sotto l’occhio vigile di Washington
7 ottobre, sale la tensione per l'anniversario della strage di Hamas
Cosa c’è nell’edizione speciale del manifesto per il secondo anniversario del 7 ottobre (non solo sull’oggi, ma soprattutto sul domani di Gaza, Palestina e Israele), come stanno andando i negoziati in Egitto tra Israele e Hamas, la disfatta del campo largo in Cal Vai su Facebook
Israele-Hamas, oggi riprendono i negoziati in Egitto. Razzo dalla Striscia verso Netiv HaAsara, teatro dalla strage del 7 ottobre - Stamattina le sirene sono suonate nella comunità israeliana dove due anni fa si consumò l’attentato terroristico che diede inizio alla guerra. Si legge su quotidiano.net
7 ottobre, anniversario e diplomazia: tra memoria e negoziati per la pace - Anniversario del 7 ottobre tra cerimonie e dialoghi di pace: la guerra a Gaza verso un nuovo capitolo. notizie.it scrive