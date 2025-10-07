Anniversario 7 ottobre 2023 2 anni dall’attacco di Hamas ai Kibbutz lungo la Striscia che diede il via all’invasione di Gaza

Un attacco da cui è partito tutto il resto, anche la reazione di Israele, che definire spropositata, è quasi usare un eufemismo. Gli attacchi di Hamas su suolo israeliano fecero 1200 morti e 250 rapiti, la reazione contro Gaza conta 67mila morti Ricorre oggi l'anniversario del 7 ottobre 2023.

Israele: "I residenti di Gaza City evacuati entro il 7 ottobre" (data del secondo anniversario del massacro di Hamas)

Tra anniversario del 7 ottobre e pressioni internazionali: trattative in salita tra Israele e Hamas sotto l’occhio vigile di Washington

