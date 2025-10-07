Anime su mangaka | Jun Fukuyama nel cast di Egao no Taenai Shokuba Desu; è Masayuki Todo ex editor di Futami

Nuovo ingresso d’autore per l’anime Egao no Taenai Shokuba Desu ( Un posto di lavoro stranamente meraviglioso per mangaka ): Jun Fukuyama si unisce al cast nel ruolo di Masayuki Todo, ex editor della protagonista Nana Futami. L’aggiunta rafforza un ensemble vocale già ricco e conferma l’attenzione della produzione verso interpreti di primo piano. Indice. Chi è Masayuki Todo e perché conta. Un cast che racconta il dietro le quinte del manga. Dalla pagina allo schermo: origini e team creativo. Dove e come vederlo in Giappone. L’angolazione narrativa: realismo, ironia, lavoro creativo. FAQ Jun Fukuyama nel cast di Egao no Taenai Shokuba Desu. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

