Anime più longevi nella storia
Il panorama degli anime più longevi presenta una varietà di titoli che, grazie alla loro capacità di mantenere l'interesse del pubblico nel tempo, si sono affermati come veri e propri fenomeni culturali. La durata di queste serie testimonia la loro resistenza e il forte legame con gli appassionati di tutto il mondo. In questo approfondimento vengono analizzati alcuni dei titoli più rappresentativi, evidenziando le caratteristiche che hanno contribuito alla loro longevità. gintama (2006-2010): un anime durato quattro anni. prodotto da sunrise, tratto dal manga di hideaki sorachi. Gintama conta 201 episodi ed è ambientato in un Giappone alternativo dell'epoca Edo, invaso dagli alieni chiamati Amanto.
Anime franchising longevi da scoprire
Disponibile dal 26 settembre 2025 su Disney+, Occhi di Gatto torna con dodici episodi che rinnovano l'anime cult. Le sorelle Kisugi affrontano rapine spettacolari, segreti e relazioni impossibili, con la pop star Ado che reinterpreta l'iconica sigla originale.