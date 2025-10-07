Anime Nuove come partecipare al concorso di pittura

La Galleria d'Arte Dedalo dà il via al concorso di Pittura “Anime Nuove” presso la propria sede, in via Salvatore Quasimodo n. 5 a Reggio Calabria. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 10 ottobre 2025. L’opera dovrà essere consegnata finita e munita di attaccaglia; non dovrà avere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

