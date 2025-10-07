Anguissa Conte se lo gode ma pensa anche a quando lo perderà per la Coppa d’Africa Gazzetta

Frank Anguissa è la colonna del Napoli. Sempre più insostituibile (è anche l’unico a non avere un alter ego in panchina), ora è anche goleador come ha confermato contro il Genoa. Suo il gol dell’1-1, di testa, che ha invertito il corso della partita. Conte se lo gode ma pensa anche a quando dovrà farne a meno per circa un mese vista la sua partecipazione alla Coppa d’Africa. Salterà la Supercoppa italiana a Riad e anche Inter-Napoli dell’11 gennaio. Ne scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Questione di testa, prima di tutto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

